Gigi D'Agostino torna a parlare della sua salute: "La sofferenza consuma"

Torna a parlare Gigi D'Agostino, il 54enne dj torinese conosciuto in tutto il mondo, è tornato a parolare della sua malattia. Ormai è da anni che che lo affligge ormai da diverso tempo e per cui recentemente aveva pubblicato anche una sua foto con un deambulatore.

Come sta Gigi D'Agostino

"Le mie condizioni - scrive sui social Il Capitano (così è conosciuto tra i suoi fan) sabato 12 marzo 2022 - purtroppo non sono migliorate. Però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti. Voglio pensare che sia un buon segno. Certo la sofferenza consuma ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e ai pianti di dolore. Ma il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno che inizierò a sentire le prime tracce di sollievo. Voglio credere che andrà così. Grazie per tutto l'affetto e la forza. Non potete immaginare nemmeno quanto mi aiutate. L'amore fa tantissimo".