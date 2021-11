Assolto Gigi D'Alessio: "Ristabilita la verità dopo 10 anni"

Gigi D'Alessio assolto "perché il fatto non sussiste". E' la sentenza del Tribunale di Roma arrivata questa mattina dopo un procedimento durato dieci anni. Assolti anche gli altri quattro imputati.

Il processo era nato da un'inchiesta dei pm capitolini per una presunta evasione fiscale di circa 1,7 milioni di euro fra Ires e Iva non versata. Insieme a D'Alessio erano finite a processo altre quattro persone. I fatti risalivano al 2010 e le accuse erano di occultamento delle scritture contabili. Il pm aveva chiesto una condanna a 4 anni per il cantante e a 2 anni per gli altri imputati.

Il commento dei legali di Gigi D'Alessio

"La sentenza rende giustizia all'uomo prima che all'artista" hanno commentato gli avvocati di Gigi D'Alessio, Pierpaolo Dell'Anno, Giuseppe Murone e Gennaro Malinconico, difensori anche degli altri quattro imputati. I legali hanno poi aggiunto: "Il Tribunale di Roma, oggi, ristabilisce la verità a distanza di dieci anni dalle ipotesi accusatorie, rimaste prive di riscontro, riconoscendo la legittimità dell'operato dell'artista, che ha sempre creduto che la giustizia riconoscesse l'assoluta legittimità del suo agire. Il tempo è galantuomo". Gigi D'Alessio, che tra poche settimane diventerà papà per la quinta volta, a 54 anni, non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito.

