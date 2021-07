Problemi di salute per Gino Paoli, cancellato un altro concerto

Ancora problemi di salute per Gino Paoli. Il cantautore genovese è stato costretto a cancellare il concerto in programma il prossimo 8 agosto al Festival della Versiliana. A comunicarlo è stata proprio la Fondazione Versiliana, annunciando che il concerto "è stato annullato per motivi di salute dell'artista". La Fondazione ha inviato a Gino Paoli "i più sinceri auguri di pronta guarigione", informando che "sarà possibile chiedere il rimborso dei biglietti entro il 23 agosto" e "i biglietti acquistati alla biglietteria della Versiliana saranno rimborsati".

Problemi di salute, saltano i concerti di Gino Paoli previsti nei giorni scorsi

A causa delle sue condizioni di salute, Paoli è stato costretto a rinunciare a molti concerti già previsti per questa estate. Quello del 26 luglio con Danilo Rea all'Arena San Domenico di Forlì è stato rinviato a settembre, con una nuova data che sarà comunicata a breve.

Pochi giorni prima era era stato comunicato che Paoli avrebbe saltato anche un altro appuntamento, la serata finale di Umbria Jazz 21 prevista per domenica 18 luglio all'Arena Santa Giuliana, a causa di una indisposizione. Prima ancora la serata in programma il 12 luglio all’Auditorium Parco della Musica era stata rinviata "a data da destinarsi". In quell'occasione l'artista aveva comunicato di essere impossibilitato ad esibirsi a causa di una labirintite acuta.

Gino Paoli compirà 87 anni il prossimo 23 settembre.