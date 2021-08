Giovanni Allevi: "Un'emozione travolgente riabbracciare il pubblico"

Il tour è partito dal KKL di Lucerna e proseguirà in tutta Italia per il resto dell'estate. L'intervista a Today

"E' stata un'emozione travolgente" così Giovanni Allevi commenta ai microfoni di Today - che lo ha incontrato a Maratea in occasione della kermesse cinematografica Marateale, dove ha ricevuto un premio - il suo ritorno davanti al pubblico. Il tour del compositore è partito dal KKL di Lucerna e proseguirà in tutta Italia per il resto dell'estate: "Avevo un dolore lancinante alla schiena al concerto di Lucerna - racconta - Ho stretto i denti, ho cercato di pennellare le note. Quando il pubblico mi ha regalato la standing ovation non credevo ai miei occhi".

'Kiss me again', il suo nuovo brano, è nato durante la pandemia: "Ho voluto raccontare attraverso quelle note i sentimenti che tutti abbiamo vissuto: l'inquietudine e l'ansia per il futuro ma anche la speranza in un mondo più bello che ci sta venendo incontro. Voglio ringraziare attraverso 'Kiss me again' i medici, gli infermieri, il personale ospedaliero, tutte queste persone che hanno dato anche la vita affinché il pubblico possa tornare ad incontrarsi attorno a uno strumento musicale". Parlando della pandemia, Allevi ricorda: "Mi è tremata la terra sotto ai piedi, tutte le certezze sono crollate ma è crollato anche tutto ciò che è superfluo. Abbiamo fatto esperienza dell'essenzialità. Spero che dopo la pandemia la scoperta di un modo diverso di sentire possa restare nei nostri cuori".

L'esperienza televisiva con 'Allevi in the Jungle'

Giovanni Allevi commenta anche l'esperienza televisiva, su RaiPlay, con 'Allevi in the jungle': "Un esperimento di antropologia sociale. Ho incontrato i buskers, i cosiddetti artisti di strada. Li ho incontrati e ho dialogato con loro, senza un canovaccio. Sono andato alla ricerca di quella scintilla negli occhi, che i ragazzi mi hanno regalato".