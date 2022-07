Giovanni Allevi sta componendo 'Mieloma': "Spero di poterla dirigere quando sarò guarito"

La musica per esorcizzare il dolore, la paura e per trovare la forza di combattere ogni giorno di più. Così Giovanni Allevi sta affrontando, anche attraverso le note, la sfida più dura che la vita gli ha messo sul suo cammino: il mieloma. "Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco" aveva scritto annunciando di aver scoperto di essere affetto dal tumore.

Oggi sui suoi social condivide un altro tassello del suo percorso ed ancora una volta è legato alla musica: sta componendo un brano che spera di poter dirigere per festeggiare la vittoria sulla malattia. "Dal nome “Mieloma” scaturisce una melodia romantica di sorprendente bellezza - ha scritto Allevi - Durante il ricovero ho iniziato a comporre un brano per violoncello e orchestra ispirato a quella melodia. Sogno che un giorno lo dirigerò in teatro per festeggiare la vittoria sulla malattia". A corredo del testo una foto che ritrae il suo pc con sullo schermo una parte dello spartito, la sua mano e sullo sfondo le flebo: si trova nella sua camera di ospedale.

Dal nome “Mieloma” scaturisce una melodia romantica di sorprendente bellezza. Durante il ricovero ho iniziato a comporre un brano per Violoncello e Orchestra ispirato a quella melodia. Sogno che un giorno lo dirigerò in teatro per festeggiare la vittoria sulla malattia.#Allevi pic.twitter.com/NMLRVXwbik July 17, 2022

Cos'è il mieloma, i sintomi e la diagnosi

Il mieloma multiplo (MM) è un tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le plasmacellule, si legge sul sito dell'Airc, fondazione per la ricerca sul cancro. Le plasmacellule sono cellule del sistema immunitario che derivano dai linfociti B e hanno il compito di produrre gli anticorpi (chiamati anche immunoglobuline o gammaglobuline) per combattere le infezioni. Il mieloma multiplo rappresenta l’1,6% di tutti i tumori diagnosticati negli uomini in Italia. È una patologia più diffusa tra gli uomini che tra le donne. La diagnosi precoce del mieloma multiplo può essere difficile, poiché molti pazienti non hanno alcun sintomo fino agli stadi avanzati oppure presentano sintomi generici, come stanchezza e mal di schiena.