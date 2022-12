È morto Giovanni Pezzoli, con Curreri fondò gli Stadio

È morto a 70 anni il batterista e fondatore degli Stadio, Giovanni Pezzoli. Ne hanno dato notizia gli gli stessi Stadio sulla pagina Faceboo ufficiale. "I nostri pensieri e i nostri cuori sono pieni di dolore! - si legge - vogliamo ricordarlo con il suo sorriso e la voglia di fare musica per farci e farvi divertire. Ciao Giovanni". Il messaggio è seguito dall'immagine di un cuore spezzato..

Pezzoli, nato a Bologna il 14 maggio del 1952, aveva fondato la band degli Stadio nel 1981 insieme a Gaetano Curreri. Solo pochi giorni prima di Natale l'ultima foto che li ritraeva in studio: "È tempo di musica". Tra i commenti in tanti si auguravano di rivedere presto insieme la band suonare di nuovo in concerto.