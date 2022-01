Giuliano Sangiorgi positivo al Covid

Giuliano Sangiorgi è positivo al Covid. Il leader dei Negramaro lo ha fatto sapere su Instagram: "Sono positivo, però sto bene - ha raccontato tra le storie - E credo fortemente che questo mio stare bene sia dovuto ai vaccini che ho fatto".

Il cantante è in isolamento a casa: "Sono in quarantena e stare lontano da mia figlia Stella sarà dura - ha detto ancora - facciamo attenzione. Due anni fa avrei avuto molta più paura e voglio ringraziare tutto il sistema sanitario, dagli infermieri ai medici, alla ricerca scientifica e il mio pensiero va a tutte le persone che non ce l'hanno fatta in questi due anni".

Un messaggio importante in questo momento delicato dell'emergenza, in cui il vaccino può davvero fare la differenza. Parole simili erano già arrivate il giorno di Santo Stefano da Jovanotti, anche lui colpito dal Covid e in buona salute grazie alla vaccinazione.