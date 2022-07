Harry Styles omaggia Mina: la canzone "Se telefonando" diventa un trend

I concerti di Harry Styles in Italia sono diventati un vero e proprio caso mediatico, anche grazie ai video che i fan hanno fatto durante i suoi live e che poi hanno condiviso sui social. L'ex membro degli One Direction ha mandato letteralmente in visibilio i suoi fan italiani parlando in italiano e soprattutto intonando la canzone "Se telefonando" (scritta e composta da Ennio Morricone, Maurizio Costanzo e Ghigo De Chiara) interpretata da Mina.

Due date, quelle in Italia, a Bologna e Torino che non hanno assolutamente deluso chi stava aspettando questo tour da due anni. Alcuni fa si sono appostati con le tende fuori dall'Unipol Arena a Bologna, pur di conquistare i posti in primissima fila. Una dichiarazione d'amore che è stata accolta dalla pop star inglese con grande gioia, infatti come ha spiegato durante i live sta cercando di imparare l'italiano anche se "molto lentamente, quindi per favore siate pazienti con me".

"Alcuni dei momenti più felici e speciali della mia vita sono stati in Italia, e sono molto grato per tutto quello che questo Paese mi ha dato. Quindi a tutti voi va il mio amore. Grazie di essere qui. Stasera vorrei che foste liberi di essere chi volete" ha dichiarato Styles come si può sentire in molti dei video che affollano i social.

Ma è quando il cantautore decide di intornare Se telefonando che il pubblico va letteralmente in visibilio e si unisce in coro a lui, un momento magico che fa capire quanto davvero Styles ami il nostro paese. Dopo questo omaggio è interessante Se telefonando sia diventata un trend: con un picco di ricerche impressionante nei due giorni di concerti italiani di Harry Styles.

‘Lasciate che vi dica alcune delle difficoltà che sto avendo con l’italiano.. ad esempio confondo delle parole simili, come cappello.. e cappella.’#LoveOnTourTurin



( Via witheldclouds ) pic.twitter.com/RtVVrlwmS2 July 26, 2022