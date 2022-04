Hu: la lotta contro l'ansia e la decisione di rasarsi per cambiare vita

Hu, nome d'arte di Federica Ferracuti, ai microfoni di Serena Bortone, nella puntata di Oggi è un altro giorno del 25 aprile, ha parlato della sua vita e della musica. Una costante nella sua vita è la paura del giudizio, per anni per colpa del giudizio altrui si è sentita inadeguata. A ciò va ad aggiungersi l'ansia, aggravata anche questa dalla paura del giudizio.

A Serena Bortone Hu confida di essere sempre stata ansiosa e "in particolare io soffrivo per quello che pensavano gli altri di me e che per me, che ero molto timida e silenziosa, è sempre stata una croce". "Sono sempre stata una persona solitaria - spiega ancora la cantante - Mi sono sempre sentita inadeguata, avevo sempre paura di mostrarmi e quindi indossavo abiti larghissimi, non mi curavo perché mi sentivo da buttar via". Il liceo è stato duro, la sua sete di conoscenza faceva a botte con il disagio, adesso però spera di laurearsi entro i 40 anni in ingegneria aerospaziale. Un messaggio importante per i molti adolescenti che si trovano nella situazione in cui si trovava Federica: mai smettere di lottare per i propri sogni.

Dopo il periodo buio ecco che arriva la voglia di essere libera: "Ad un certo punto ho deciso di dover fare qualcosa per liberarmi. Avevo un sacco di piercing, avevo i capelli colorati. Ho tolto tutto e mi sono mostrata come atto di ribellione verso me stessa. Dopo mi sono sentita bene".

Hu e l'amore per la fidanzata Alessia Conciatori

Hu per la fidanzata ha speso solo parole bellissime e di grande stima. Il loro amore le migliora e lei in particolare è rinata al suo fianco.

"Lei è il mio angelo custode - dice Francesca - È una persona con cui ho trovato corrispondenza a livello umano, ma soprattutto con quello che amo fare. Non è solo la persona con cui condivido il mio tempo e la mia vita, ma è una persona con cui lavoro in squadra. Io e lei siamo una squadra, non siamo solo due persone che stanno insieme". Bortone le chiede se secondo lei è questo il successo per una coppia: essere una squadra. Hu ha risposto con grande franchezza: "Sì, questo vale anche in amicizia. Credo che soprattutto bisogna imparare ad amarsi per poter amare amici, partner o anche familiari".