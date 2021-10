I Maneskin apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas

Ospiti del "Tonight Show" di Jimmy Fallon, primi cantanti italiani a riuscire nell'impresa, i Maneskin sono ufficialmente partiti alla conquista degli States con un concerto da sogno annunciato proprio dal conduttore.

L'annuncio

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio apriranno il concerto dei Rolling Stones che la leggendaria band terrà il 6 novembre prossimo all'Allegiant Stadium di Las Vegas. Un'incoronazione vera e propria da parte di Mick Jagger & Co., con i trionfatori dell'ultimo Eurovision sempre più acclamati e ricercati ai quattro angoli del Globo. Nel corso del "Tonight Show" i Maneskin si sono concessi due live presto diventati virali. Prima la cover di "Beggin", da mesi tra i brani più ascoltati su Spotify, e a seguire il nuovo singolo "Mammamia", che sta spopolando un po' ovunque.

"State pronti, preparatevi a non togliervi i pantaloni, arrivano dall'Italia, hanno vinto l'Eurovision che è una specie di America's got talent ma più grande". Così Jimmy Fallon ha presentato i Maneskin, freschi di nomination agli MTV Europe Music Awards 2021. Tre le candidature, come Best Italian Act, Best Group e Best Rock. Un 2021 da sogno per la band romana, a febbraio in trionfo al Festival di Sanremo e da allora incapace di fermarsi.