"Come nascono le canzoni di Achille Lauro": la parodia è da non perdere. Il video

Oltre un milione e mezzo di visualizzazioni per la clip su TikTok, ad opera dell'imitatore Marco

Si chiama Marco, ma sui social è Marco Idol, ovvero l'imitatore di Achille Lauro. E' virale il video "Come nascono le canzoni di Achille Lauro", in cui il creator ironizza sulla genesi dei brani del cantante romano, arrivando a collezionare oltre un milione e mezzo di visualizzazioni. Tredicimila follower su TikTok, trentamila su Instagram, innumerevoli le richieste di "selfie" al Carnevale di Viareggio, a cui si è divertito a partecipare proprio nei panni di Lauro nel corso di questo weekend. Ad una somiglianza fisica evidente, si aggiunge una buona dose di ironia. Tutto si giostra con attorno alla musicalità sui generis di Lauro De Marinis, fatto di pop, provocazioni e onomatopee varie. Lauro, quello vero, al momento non ha rilasciato feedback, almeno ufficialmente.