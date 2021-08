J Ax minacciato di morte dai No Vax: "Ricevo foto di proiettili"

Era l'aprile 2021 quando J Ax confidava ai suoi fan di aver combattuto duramente contro il covid. Una battaglia vissuta al fianco della moglie Elaina Coker e del figlio Nicolas, anch'essi contagiati. Ed una paura tale che adesso il cantante e rapper decide di schierarsi in prima linea in favore della campagna vaccinale tanto che, confida nell'ultima intervista rilasciata, spesso si trova a fronteggiare vere e proprie minacce di morte da parte dei cosiddetti No Vax.

Nel suo caso, la malattia non ha svelato il suo volto peggiore: la famiglia dell'artista milanese non è finita in ospedale, ma i sintomi sono stati forti al punto che badare al bambino è stato molto difficile per i genitori. Oggi J Ax non ha dubbi: il vaccino è la soluzione. "Aver superato il Covid - dice al Corriere - mi ha portato a schierarmi anche per un mondo meno egoista, rafforzando la mia propaganda sui vaccini che mi ha portato molti hater no-vax e minacce, anche di morte".

Minacce sì, anche di morte. "Una volta ti mandavano dei proiettili, adesso foto di proiettili - aggiunge - Ma sono sempre profili anonimi, non ci mettono mai il nome. Io capisco che sia tutto nuovo ed è vero che non si sa molto su questi vaccini, ma basta per capire che è la scelta giusta, anche pensando agli altri, per non intasare le terapie intensive. Viene confuso il vaccino con l’antidoto, anche, ma alla fine sono tutte scuse che la gente si trova perché ha paura".

Anche lui ha avuto paura di vaccinarsi? "Ho avuto il pensiero ma non ho mai avuto il dubbio - precisa - non vedevo l’ora di vaccinarmi e anche adesso tengo sotto controllo i miei anticorpi per essere sicuro di essere protetto".