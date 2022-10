E' morto Jerry Lee Lewis, leggenda del rock 'n' roll. Il cantante statunitense si è spento a 87 anni nella sua casa a Memphis, nel Tennessee. Ieri Tmz aveva dato la notizia del suo decesso, smentita poco dopo con tanto di scuse: "Ci hanno detto che è vivo ed è a Memphis", aveva scritto il popolare sito di gossip. Oggi la conferma del Guardian.

Pioniere del rock'n'roll, era una delle figure più famigerate della musica americana e mondiale. Indimenticabili le sue hit, da "Great Balls of Fire" a "Whole Lotta Shakin' Goin' On". Lewis, nato in Louisiana nel 1935, ha vinto quattro Grammy, tra cui un Grammy alla carriera e due Grammy Hall of Fame Awards. Nel 1986 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame.

Martedì sua sorella aveva scritto su Facebook: "Per favore, pregate per il mio caro fratello, sta attraversando un momento difficile e ha bisogno delle nostre preghiere e dei nostri pensieri positivi in questo momento. Grazie mille".