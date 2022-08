Mi tocca perfino difendere Jovanotti

Premesso che non avevo gran considerazione di Jovanotti sin da quando era diventato l'idolo della sinistra, che il suo qualunquismo cattocomunista della "grande chiesa che va da Che Guevara a Madre Teresa" mi stava sulle palle, ma ora la mia timeline è inondata da invettive pseudoambientaliste contro l'ex idolo e mi tocca difenderlo.

Come al solito si ragiona per ideologie e con emotività senza essere razionali e scientifici. Per esempio, tutti parlano della "distruzione" dell'oasi del lido Casabianca di Fermo facendo vedere le foto del prima e del dopo e le analisi della botanica e del naturalista. Sarà tutto vero, non lo metto in dubbio. Ma come spesso accade, guardando al micro ci sfugge il macro. Non conoscendo la situazione locale sono andato su Google a cercare il "Lido di Casabianca di Fermo", dove c'è stato il Jova Beach Party: una lunghissima fila di case, hotel, villaggi turistici a ridosso della spiaggia e una lunga serie di stabilimenti balneari.

Quindi non mi sembra tutta quest'oasi naturalistica distrutta dal concerto di Jovanotti. Quella parte di costa è già abbondante antropizzata e urbanizzata, cosa può aver aggiunto o tolto l'evento di Jovanotti? Ma se il problema è ora Jovanotti e il suo concerto, allo stesso modo si dovrebbe richiedere la rimozione di tutti gli stabilimenti balneari, con annessi bar e ristoranti e ombrelloni, lettini.

Che poi, ironia della sorte, proprio nel lido di Fermo sempre l'uomo ha piazzato delle scogliere artificiali per fermare la naturale erosione della spiaggia (la foto l'ho presa proprio dal sito di promozione turistica del comune di Fermo che vanta tutta una serie di impattanti attività umane che si possono fare al lido di Casabianca, ovviamente non il birdwatching). "Eh ma i concerti si possono fare negli stadi". Certo, ma anche per prendere il sole si può stare sul balcone di casa. Che tanto l'italiano medio non sa nuotare o comunque se va in acqua si bagna fino alla cinta e solo dopo 4 ore il pasto sennò dice che muore per congestione.

Quindi per me può benissimo stare sul balcone e tenere i piedi in una bacinella, l'effetto è lo stesso ma almeno non rovina le spiagge. Quindi pensando alle centinaia di chilometri di spiagge italiane invase da case, hotel, ristoranti e stabilimenti balneari mi viene da chiedere: tutti coloro che criticano Jovanotti e i suoi eventi in spiaggia hanno mai preso ombrellone e lettino? Hanno mai mangiato spaghetti allo scoglio vista mare? Perché se la risposta è sì, be' allora non sono tanto diversi da quelli che sono andati a saltellare con lui in "Siamo l'ombelico del mondo".