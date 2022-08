Jova Beach Party, botta e risposta tra Jovanotti e Mario Tozzi dopo l'accusa di "econazismo"

Scambio social tra Mario Tozzi e Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti sull'impatto ambientale del Jova Beach Party. Dopo l'intervento del divulgatore scientifico che confutava l'accusa di 'econazismo' rivolto dal musicista agli ambientalisti che criticano i suoi concerti, il cantante aveva risposto al geologo ribadendo che i suoi eventi lasciano le spiagge "meglio di come le trovano" e che avvengono su spiagge già normalmente molto affollate. "Tu prof. Tozzi sei uno serio, sei uno che sa le cose e le sa anche comunicare, io ti invito a vedere di persona quello che facciamo, dove vorrai, ti offro anche della frutta fresca in contenitore compostabile, o una birra al tramonto se vorrai", aveva scritto Lorenzo invitandolo in una delle tappe del Jova Beach Party.

La replica di Mario Tozzi

Il commento di Mario Tozzi al post non si è fatto attendere: "Prima di tutto grazie Lorenzo per la tua risposta gentile e argomentata: questo nostro scambio è già un primo risultato. Stante la buona fede di entrambi, non avremo difficoltà ad intenderci di fronte a una birra, magari in spiaggia. Diversità di vedute ne abbiamo, ma questo è il bello dei sapiens. Ti auguro ogni bene, attendo un tuo invito", concludeva il commento di Tozzi. Che oggi Lorenzo ha ripostato, aggiungendo: "Dove vuole Prof! L' aspetto!".