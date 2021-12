Jovanotti positivo al Covid

Jovanotti è positivo al Covid. Il cantautore lo ha fatto sapere su TikTok, in una serie di video in cui fa il punto sulle proprie condizioni di salute: "Mal di gola pazzesco, mal di muscoli. E' un'influenza di quelle toste".

A letto, con un pigiama natalizio, Lorenzo Cherubini ha detto ancora: "Ieri avevo 38 e molti dolori, oggi ho 37,2 e sto meglio. Va bene, va bene. Poi comunque sono vaccinato, per cui si è manifestato in forma leggera, aggressiva solo il primo giorno. Passerà". L'artista si è isolato e ha detto di essere tranquillo, sprigionando il suo noto ottimismo.

"Tamponi rapidi non eficcaci"

Da qualche giorno Jovanotti non si sentiva bene e raccontando quanto accaduto ha sottolineato l'importanza del tampone molecolare: "Non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci. Mi ha chiamato la sera Nicola Savino, mi ha detto 'stamattina ero negaivo, ora ho fatto il molecolare e sono positivo'". Anche il conduttore, dunque, è positivo al Covid. Jovanotti ha ringraziato tutti i fan per i messaggi di affetto che gli stanno mandando in queste ore e ha rivolto un pensiero speciale a chi si trova nelle sue stesse condizioni, "soprattutto quelli che se la stanno passando un po' peggio".