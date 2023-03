Paura per Justin Bieber, la malattia lo ferma ancora

Justin Bieber costretto a fermarsi ancora una volta a causa della malattia. Il cantante annulla tutti i concerti del suo tour mondiale 2023. Una decisione che allarma i fan, preoccupati per le condizioni dell'artista affetto dalla sindrome di Ramsay Hunt. La malattia già lo scorso anno aveva costretto Bieber ad uno stop.

La sindrome di Ramsay Hunt fa riferimento ad un complesso di condizioni neurologiche e in particolare alla presenza di un'infezione virale a livello dei nervi facciali che può avere effetti anche sull'udito. Questo aspetto specifico della patologia, identificato come Herpes Zoster Oticus, come effetti e sintomi può causare otalgia e rush cutanei. Il malato può arrivare a presentare anche paralisi facciale e accusare una riduzione o addirittura la perdita dell'udito. L'infiammazione dei nervi può essere associata a episodi di vertigini, acufeni, perdita del gusto.

All'origine della patologia è la riacutizzazione del virus varicella-zoster, in grado di rimanere nell'organismo anche ad anni di distanza dall'infezione conclamata. Il calo delle difese immunitarie di un individuo può favorire la riattivazione del virus che può provocare il Fuoco di Sant'Antonio.

Per contrastare gli effetti della malattia, come ricorda l'Irccs Humanitas, si ricorre a farmaci antivirali e corticosteroidi. I primi combattono il virus, i secondi l'infiammazione del nervo. La vaccinazione contro il virus varicella-zoster fa oggi parte delle vaccinazioni che si somministrano in età pediatrica. La vaccinazione è consigliata che i pazienti che hanno superato i 50 anni.