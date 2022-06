Justin Bieber ferma il tour: "La malattia sta peggiorando"

Justin Bieber ha annunciato la cancellazione di due concerti in programma a Toronto nell'ambito del suo tour mondiale Justice. "Il mio cuore si spezza per il fatto che dovrò rimandare i prossimi spettacoli su ordini dei medici. A tutta la mia gente, vi amo così tanto e mi riposerò e starò meglio!" ha fatto sapere il cantautore canadese 28enne, senza precisare la natura dei problemi di salute che lo hanno costretto allo stop. L'unico indizio che appare è nell'avviso della Scotiabank Arena di Toronto, luogo in cui si sarebbe dovuto svolgere il concerto, in cui è stato specificato che la malattia non è legata al Covid-19. Molti, tuttavia, sono i fan che stanno collegando i problemi di Bieber al morbo di Lyme di cui egli stesso aveva parlato tempo fa.

Attraverso le storie Instagram, Bieber si è detto addolorato per il rinvio che sposta ulteriormente nel tempo le date delle sue esibizioni, già rimandate da due anni anche per via della pandemia. "Non posso credere che lo stia dicendo. Ho fatto di tutto per stare meglio, ma la mia malattia sta peggiorando" ha affermato. Bieber ha poi proseguito: "Il mio cuore si spezza per il fatto che dovrò rimandare i prossimi spettacoli (ordini del dottore). A tutta la mia gente, vi amo così tanto e mi riposerò e starò meglio!".

La malattia di Justin Bieber

Era gennaio 2020 quando Justin Bieber rivelò di avere la malattia di Lyme. "Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di metanfetamine ecc., ma non hanno capito che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e la mia salute in generale", aveva fatto sapere allora il cantante, aggiungendo di aver "passato due anni difficili" a causa della malattia infettiva di origine batterica.