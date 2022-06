Justin Bieber colpito da paralisi facciale: il video

Dopo aver annunciato, pochi giorni fa, di essere costretto a cancellare tre date del tour per motivi di salute, Justin Bieber si mostra ai fan e rivela cosa è accaduto. Il cantante è stato colpito da una paralisi facciale che gli impedisce di cantare.

Il 28enne pubblica un video su Instagram in cui il lato destro del viso è completamente paralizzato e spiega come la sua condizione è dovuta a una diagnosi di sindrome di Ramsay Hunt, una malattia che gli impedisce di muovere metà del volto: "Come potete vedere questo occhio non batte le palpebre - dice - Non riesco a sorridere da questo lato, c'è una paralisi completa".

La sindrome di Ramsay Hunt si verifica quando un focolaio del cosiddetto 'fuoco di Sant'Antonio' colpisce il nervo facciale vicino alle orecchie. "Proviene da questo virus - spiega Bieber - che attacca il nervo del mio orecchio e i miei nervi facciali e ha causato la paralisi del mio viso". Bieber, che è reduce da un altro recente dramma familiare (la moglie Hailey Baldwin, 25 anni, è stata colpita un mese fa da ictus), ha detto di non essere in grado di esibirsi e ha chiesto ai suoi fan di essere pazienti.

Il video pubblicato da Justin Bieber

La malattia di Justin Bieber

Nel gennaio 2020 Justin Bieber rivelò di avere la malattia di Lyme. "Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di metanfetamine ecc., ma non hanno capito che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e la mia salute in generale", aveva fatto sapere allora il cantante, aggiungendo di aver "passato due anni difficili" a causa della malattia infettiva di origine batterica.