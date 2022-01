Chi è Edoardo Ruzzi, l'autore della canzone virale "Kinder fetta a letto"

Il mondo della musica è in continua evoluzione, ma non tanto dal punto di vista musicale, quanto di più da quello della fruizione. Adesso per ascoltare i nostri brani preferiti ci basta aprire app come Spotify, Apple Music, Youtube dai nostri device e premere play, la naturale conseguenza di ciò è che ora per giudicare se una canzone è di successo non è più necessario contare quante volte passa in radio o quanti cd vende, tutto passa dai social. Grazie a ciò tutti noi abbiamo il potere di far scalare le classifiche, che prima erano monopolio di emittenti radio e critici, alle canzoni che più ci piacciono. Tra queste ultimamente sta spopolando "Kinder fetta a letto": un motivo di 35 secondi che ha saputo attrarre l'attenzione degli utenti.

La genesi del successo di Kinder fetta a letto

L'idea geniale, stando agli oltre 3 milioni di stream su Tik Tok e il suo utilizzo in oltre 20mila video, è venuta a Edoardo Ruzzi 29enne abruzzese appassionato di musica e cinema. La canzone fonde insieme lo sconforto di chi è in quarantena, o isolamento, perché positivo al covid e la vita sociale dei giovani che è sempre più casalinga, ben descritta dall'ultimo verso della canzone "Un bel filmetto, tisanina e kinder fetta… al letto".

Di Kinder fetta a letto non c'è una versione integrale perché era stata, ed è stata pensata, per i social (in particolare Tik Tok e Instagram) dove la viralità è sinonimo di successo. La canzone è perfetta per essere usata come colonna sonora dei propri video casalinghi e il saper parlare della condizione attuale è, ovviamente, un punto a suo favore. Anche Chiara Ferragni e Fedez, che hanno fatto la quarantena, l'hanno utilizzata. Chi sta aspettando che Ruzzi pubblichi la canzone completa dovrà aspettare ancora un po' e non è detto che arriverà.

Il successo di Rootsie, nome social di Eduardo Ruzzi - che su Instagram è già volato oltre i 100mila fan - non è casuale, ha pensato per giorni a come realizzare al meglio il video e la canzone. Sono solo 35 secondi ma il lavoro dietro è stato molto, lui è un musicista, suona il basso, e ha alle spalle studi al conservatorio e di cinematografia, il suo sogno? Scrivere e dirigere un film. La speranza, per lui, è che la viralità si concretizzi in qualcosa di meno virtuale.

Cosa dice Kinder fetta a letto: il testo

We usciamo

Seh, usciamo

Dai, vatti a vestire

ma dove andiamo? A fare che, con chi, perché?

ma ci andiamo a divertire

ah te vuoi fare la baldoria

siiih

io no, non mi va

Anzi, sai che? Statte a la casa

statte a la casa

Un bel filmetto, tisanina e kinder fetta… al letto.