L'iniziativa della Rappresentante di Lista: "Un concerto benefico per popolazione ucraina"

"Un concertone per raccogliere fondi per i profughi e la popolazione colpita". Questa l'iniziativa lanciata via Twitter dalla Rappresentante di Lista in favore delle vittime della guerra in corso tra Ucraina e Russia. Tanti i colleghi chiamati all'appello, tramite tag, alcuni dei quali hanno già risposto confermando la propria disponibilità ad esibirsi per l'iniziativa benefica.

Mentre in Ucraina si continua a combattere - ed in attesa del primo incontro tra le due delegazioni, russa ed ucraina, dall'inizio del conflitto, arrivato al giorno cinque - il duo musicale composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina promuove l'idea di un concerto i cui proventi andrebbero in beneficenza e chiama a raccolta alcuni dei colleghi più noti: "Noi ci saremmo. Chi vorreste su quel palco? Colleghe, amici, musiciste, cantanti, facciamo qualcosa", si legge nel tweet. Ad aderire, al momento, tra tutti gli artisti taggati dal duo: Ditonellapiaga («Presente!!!»), Noemi, Francesca Michielin («Count me in»), Tananai («FACCIAML»), Matteo Romano («Ci sono!»), Myss Keta («NECESSARIO»).