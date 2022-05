"Mai stata a favore di nessuna dittatura": la smentita di Laura Pausini

Attraverso il suo ufficio stampa, Laura Pausini ha smentito categoricamente le notizie che nelle ultime ore hanno fatto riferimento ad una vicenda che la vede suo malgrado protagonista. Su Instagram è comparsa una foto che mostra i suoi cd distrutti da un rullo compressore durante una protesta a Miami organizzata dal gruppo Vigilia Mambisa. Definita "comunista e castrista" dal gruppo anti-castrista Vigilia Mambisa, contro la cantautrice è stata avviata una vera e propria campagna che nell'America Latina, e anche a Cuba, ha un enorme numero di fan (basta pensare ai quattro Latin Awards vinti).

Ora sulla vicenda è intervenuta direttamente Laura Pausini che, tramite il suo staff, fa sapere:

"Smentiamo categoricamente quanto apparso in alcuni articoli apparsi nelle scorse ore. Gli articoli si riferiscono al concerto a Cuba del 2018. Laura ospite del concerto dei Gente de zona, aveva cantato davanti a 250 mila persone ed era stato un vero trionfo. Incomprensibile però come a margine del concerto sia potuta emergere una sua posizione politica, inventata di sana pianta e come oggi a 4 anni di distanza sia tornata alla ribalta per uno sparuto gruppo di male informati . Laura non è Mai stata a favore di nessuna dittatura come dice e come canta da 30 anni e le foto che la ritraggono sono come le migliaia di foto che Laura non rifiuta mai a chi gliele chiede in occasioni pubbliche".