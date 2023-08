Lizzo rompe il silenzio sulle accuse di molestie e body shaming: le dichiarazioni sui social

Lizzo ha risposto alle dure accuse che tre ballerine ex dipendenti del suo staff le hanno rivolto presentando una denuncia alla Corte Suprema della Contea di Los Angeles. Pressioni per coinvolgerle in atteggiamenti disdicevoli con alcuni performer, molestie religiose, razziali e pure body shaming sono i riferimenti espressi nel fascicolo visionato dalla CNN per mezzo degli avvocati delle querelanti, secondo cui i fatti risalirebbero a un periodo di tempo che va dal 2021 al 2023, durante l'ultimo tour della pop star. Lizzo è stata anche accusata di aver deriso una delle ballerine dopo essere aumentata di peso, circostanza che ha indignato ancora di più perché da sempre la cantante è ritenuta un simbolo della body positivity.

A distanza di qualche ora dalla bufera che ha portato il suo nome tra i trend social, Lizzo ha deciso di replicare sui social e smentire categoricamente ogni ricostruzione fatta contro di lei. "Di solito scelgo di non rispondere a false accuse, ma queste sono incredibili e sono troppo oltraggiose per non essere affrontate" ha scritto su Instagram: "Queste storie sensazionalistiche provengono da ex dipendenti che hanno già ammesso pubblicamente che il loro comportamento in tour era inappropriato e poco professionale. […] A volte devo prendere decisioni difficili, ma non è mai mia intenzione far sentire qualcuno a disagio o come se non fosse considerato una parte importante della squadra".

E ancora: "Non sono qui per essere vista come una vittima, ma so anche che non sono la cattiva che la gente e i media stanno descrivendo in questi ultimi giorni" ha scritto ancora Lizzo assicurando di essere consapevole di come ci si senta a essere umiliati quotidianamente, per cui - ha precisato - "Non criticherei mai o licenzierei un dipendente a causa del suo peso". Infine: "Sono ferita ma non lascerò che il buon lavoro che ho fatto nel mondo venga oscurato da questo", ha concluso: "Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno contattata per sostenermi in questo momento difficile".