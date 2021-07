Loredana Bertè è stata operata: "Sono in convalescenza, nessuna emergenza"

Loredana Bertè è stata operata. Come annunciato nei giorni scorsi dal suo staff, la cantante si è sottoposta ad un intervento chirurgico che ha reso necessario l’assoluto riposo, comportando lo spostamento di qualche giorno della prima data del suo tour. "State tranquilli, non è nulla di grave: Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario!" tranquillizzava il post social a cui, nelle scorse ore, ha fatto seguito il messaggio della stessa artista.

Come sta Loredana Bertè

L’intervento è andato per il meglio: Loredana Bertè si sta riprendendo e ha voluto lei stessa raccontarlo ai fan allarmati da annunci fuorvianti diramati in rete. "Ho dovuto fare un piccolo intervento, sono in convalescenza, ma piano piano mi sto riprendendo. Il tour non è stato interrotto ma è stata spostata una data. Non c’è nessuna emergenza né angoscia", ha chiarito la cantante, per poi concludere: "La realtà viene manipolata molto spesso, quindi andiamo sempre a cercare le fonti ufficiali ed attendibili", allegando gli esaustivi hashtag #fakenews #sensazionalismo.