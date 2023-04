Loredana Bertè, un intervento urgente rimanda il tour: "Il dolore fisico è troppo forte"

Problemi di salute per Loredana Bertè. La cantante 72enne è stata costretta a rinviare il tour che nelle prossime settimane l'avrebbe vista esibirsi nei teatri di alcune importanti città italiane. La causa è un'operazione urgente a cui dovrà sottoporsi e che rende necessario lo slittamento del suo "Manifesto Tour Teatrale" al prossimo autunno o addirittura al 2024. L'annuncio arriva tramite i profili social dell'artista che - precisa l'annuncio - "non è in pericolo di vita", ma segnata da un "dolore fisico troppo forte".

"È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni" si legge su Instagram nell'annuncio redatto dal suo staff: "La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio, motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno/inverno o primavera 2024 (questo in base alle disponibilità dei teatri e gli impegni dell'artista)". E ancora: "L'artista non è in pericolo di vita e ce l'ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti.

Spera di rivedervi presto, più in forma di prima. Infatti non è esclusa la possibilità di un tour estivo" prosegue ancora il post che assicura l'annuncio di nuove date e le modalità di rimnborso dei biglietti che comunque restano validi per i concerti futuri.