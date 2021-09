Insulti feroci contro Loretta Goggi, lei chiude i social: lo sfogo

Quella che doveva essere una celebrazione si è trasformata in un gioco al massacro. Loretta Goggi, premiata ai Seat Music Awards per i 40 anni di 'Maledetta primavera', è stata travolta da feroci insulti sui social dopo l'esibizione sul palco dell'Arena di Verona. Offese e attacchi gratuiti sul suo look e il suo aspetto fisico, insinuazioni sul ricorso alla chirurgia estetica, critiche per il playback. Una cattiveria senza precedenti che ha costretto la cantante a prendere una decisione drastica.

Loretta Goggi, che il 29 settembre compirà 71 anni, lascia i social e lo fa con un ultimo post sulla sua pagina Facebook, in cui esprime tutto il "rammarico" provato davanti a certi commenti, "di una cattiveria, un'arroganza, una gratuità indescrivibili". Lo sfogo dell'artista è amaro: "Non starò ad elencarvi gli insulti arrivati in occasione di una delle più grandi emozioni della mia carriera, un momento di cui avrei voluto godessimo insieme, nella comune gioia per un grande traguardo raggiunto e non certo per parlare di trucco (mi trucco da sempre da sola e mi piace quello scelto per quest'anno, inutile criticarlo no? Lo cambio secondo il mio spirito) - si legge - di vestito da pagliaccio (uno splendido abito di Etro!), di chirurgia estetica (vi sfido a trovare sul mio volto, vicino alle orecchie o fra i capelli cicatrici in proposito, confesso che ho preso un chiletto però), di playback (usato da tutti, tranne che da chi essendo un cantante di professione ha potuto portare la sua band o suonare un suo strumento)". A proposito del playback sottolinea: "Io non canto né incido più da anni, non saprei nemmeno in che modo avere una base moderna o aggiornata della vostra canzone del cuore. Mi sembrava comunque bellissimo esserci (come tanti altri, in playback o senza) per ricevere il riconoscimento ad una canzone e ad un'interprete che dopo 40 siano ancora nel cuore di milioni di persone. So da Carlo e dal direttore di Rai 1 di aver avuto l'ascolto più alto della serata e tanto mi basta".

"Ciò che fa più tristezza sono le donne"

Loretta Goggi è rimasta impietrita davanti a certi commenti, soprattutto quelli provenienti da altre donne: "Non scenderò al livello dei leoni e, ciò che fa più tristezza, delle leonesse (alla faccia della solidarietà femminile) della tastiera, sono già andata oltre il mio stile" spiega, prima di comunicare la sua decisione: "Ho deciso di allontanarmi definitivamente dai social e dai relativi insulti, che oltre a ledere la libertà di chiunque su come desideri vestirsi, pettinarsi o truccarsi (e guardando bene le foto dei profili di chi li manda forse dovrebbe solo spolverare il suo specchio, sempre che ne abbia uno in casa, ma dubito), offendono il comune senso del buon gusto. Non lo faccio solo per me, che sono una tosta - conclude l'artista - ma per tutte le donne e gli uomini che subiscono il body shaming. Eccomi perciò a comunicarvi che questa è la mia ultima visita, non solo sul mio sito, ma anche su tutti gli altri".