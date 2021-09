Malgioglio difende la Goggi e punge le colleghe: "Non si sono degnate di mandarle un messaggio di vicinanza"

Solidarietà femminile non pervenuta. Dopo lo sfogo di Loretta Goggi, amareggiata per i pesanti insulti ricevuti sui social - soprattutto per quelli provenienti da altre donne - scende in campo Cristiano Malgioglio al fianco della collega, offesa ferocemente per la sua esibizione ai Seat Music Awards.

Il cantautore, che con la Goggi da venerdì 17 settembre sarà giudice nel programma di Carlo Conti Tale e quale show, attacca le femministe: "Dove sono quelle donne che si fanno paladine delle altre donne? Come mai non hanno difeso Loretta Goggi? Eppure - prosegue Malgioglio - per le 'donne lampadario' della Leotta hanno scatenato un putiferio e si trattava di una cosa scherzosa. Come mai invece nessuna di loro ha espresso la sua vicinanza e solidarietà a Loretta Goggi? Eppure si tratta di una cosa molto più grave ma si vede che le femministe scendono in campo solo quando gli fa comodo".

"Neanche un messaggio di vicinanza a Loretta"

Parole dure quelle di Malgioglio, che lancia una frecciatina anche a tante colleghe taciturne: "Nonostante io non sia una donna mi faccio paladino per tutte quelle donne che non si sono degnate neanche di mandare un messaggio di vicinanza a Loretta". Il paroliere, che su Instagram ha oltre 1 milione di follower, continua: "I 'leoni da tastiera' purtroppo ci saranno sempre ma i miei social sono la mia famiglia e io me ne frego. Se leggo un'offesa la lascio lì e neanche la commento". Infine l'appello a Loretta Goggi: "Riapri i tuoi profili. Se li chiudi dai soddisfazione a questi haters. Questa settimana ci sarà la conferenza di Tale e quale show e cercherò di convincerla di persona".