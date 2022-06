Love Mi, il concerto di Fedez e J Ax: scaletta e ordine di esibizione cantanti

Oggi, martedì 28 giugno, in Piazza Duomo a Milano, Fedez e J Ax tornano insieme sul palco di Love Mi. A quattro anni di distanza dal concerto-evento di San Siro - che segnò la fine del loro sodalizio artistico - i due sono pronti a ricantare le loro indimenticabili hit, da 'Vorrei ma non posto' a 'Senza pagare' in questo live solidale organizzato dal rapper di Rozzano, che per l'occasione ha richiamato la sua storica spalla. Il concerto sarà trasmesso in diretta dalle 19 su Italia 1, condotto da Elenoire Casaegno, Aurora Ramazzotti e Gabriele Vagnato.

Ventidue artisti, più numerosi special guest a sorpresa, si alterneranno sul palco per dare vita a una grande kermesse musicale. L'evento ha lo scopo di raccogliere fondi, grazie al numero solidale 45595, in favore di TOG - Together To Go, la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale. Il concerto, completamente gratuito, sarà un momento importante per tanti giovani artisti che avranno così la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico e un momento emozionante per i big.

Scaletta e ordine di esibizione

Saranno Fedez e J Ax a dare il benvenuto al pubblico, per poi lasciare il microfono ai tanti ospiti e tornare per cantare insieme intorno alle 22. Di seguito l'ordine di esibizione.

Caneda

Mydrama

Frada

Cara

Paulo

Beba

Rosa Chemical

Rose Villan

Miles

Mara Sattei

Nitro

Ariete

Myss Keta

Lazza

Dargen D'Amico

Rhove

Paky

Shiva

Ghali

Tananai

Tedua

Fedez e J-AX

Chi sono i conduttori

La serata evento sarà presentata da Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, con Gabriele Vagnato, giovane e popolarissimo content creator (3.8 milioni su TikTok, 1.1 milioni su Instagram, 778.000 su YouTube). Vagnato, inviato speciale dietro le quinte e tra il pubblico, dalle 18 sarà anche in diretta su Mediaset Infinity per seguire la prima parte del concerto.

Insieme a Fedez, sul palco di Piazza del Duomo ci saraÌ anche J-AX. i due artisti hanno condiviso tantissimi successi e l?indimenticabile concerto di San Siro.

Chi può accedere in Piazza Duomo

In Piazza Duomo potranno accedere un numero contingentato di persone. E' prevista l'installazione di un maxischermo davanti al Monumento di Vittorio Emanuele II per permettere a tutti i presenti di godersi al meglio lo spettacolo. L'area riservata ai disabili sarà sul sagrato del Duomo, il punto di accesso dedicato sarà da Via Carlo Maria Martini. Le fermate Duomo della linea Rossa e della linea Gialla saranno chiuse alle ore 14:00. Sarà possibile scendere alle fermate vicino: San Babila, Montenapoleone, Missori, Cordusio. Le linee M1 e M3 saranno potenziate e chiuderanno più tardi.

Che fine fanno i fondi raccolti

I fondi raccolti grazie al numero solidale che verrà attivato appositamente saranno donati dalla Fondazione Fedez E.T.S. a TOG - TOGETHER TO GO la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale. Onlus che la Fondazione Fedez E.T.S. ha supportato anche in passato. Il concerto, completamente gratuito, sarà un momento importante per tanti giovani artisti che si avvicenderanno sul palco e avranno così la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico e un momento emozionante per i BIG.

?Questa iniziativa è un?occasione dalla duplice valenza: da una parte un concerto gratuito che permette a tutte le persone di poter fruire di un vero e proprio festival musicale e dall?altra partecipare collettivamente a un?iniziativa benefica per un progetto, il nuovo centro TOG, che sarà un fiore all?occhiello per la nostra città.? Dichiara Fedez e aggiunge ?Sono felicissimo di aver dedicato le mie energie a questa iniziativa e dopo questa esperienza mi impegnerò a fare sempre di più?.

LOVE MI eÌ un evento di Milano eÌ Viva, progetto promosso dall?Amministrazione comunale per sostenere gli spettacoli dal vivo. L?organizzazione di LOVE MI eÌ curata da DOOM ENTERTAINMENT e la parte di produzione da VIVO CONCERTI. L?evento eÌ stato reso possibile anche grazie al sostegno degli sponsor: HYPE, Vigorsol, MARTINI, IncentiviItalia, Il Gruppo Prada, Diesel, Yamamay, Carpisa, TikTok, SIAE, Gardaland Park, RETROSUPERFUTURE, Acqua Minerale San Benedetto. Un ringraziamento anche all?IRCCS Ospedale San Raffaele che ha sostenuto il progetto di Fedez per ?celebrare con la musica il ritorno alla vita?.

Le prove 'in famiglia'

Fedez ha condiviso ogni tappa dell'organizzazione di questo concerto sui social, dalle prove in studio con J Ax fino a quelle sul palco, che si sono svolte ieri in Piazza Duomo. Al soundcheck c'era tutta la sua famiglia al completo: la moglie Chiara Ferragni, insieme ai figli Leone e Vittoria - che si è divertita per qualche minuto a giocare con il microfono del papà - la mamma Tatiana, sua manager, e il papà Franco, emozionato nel rivedere il figlio su un palco così importante. L'emozione più grande, però, è quella di Fedez, che stanotte non è riuscito a dormire: "Me la sto facendo sotto - ha fatto sapere tra le storie Instagram stamattina presto, già sveglio -. Oggi è il gran giorno. Sarò lì dalle 18, ma io e J Ax ci esibiremo intorno alle dieci". E con lui ci saranno ovviamente gli affetti più cari, orgogliosi per quanto è riuscito ad organizzare e per come si è rimesso in piedi dopo il tumore.