Madame è un fenomeno: la sua canzone batte tutti ed è prima su Spotify

in vetta

A una settimana dalla partecipazione al Festival di Sanremo, "Voce" di Madame è al numero uno della classifica top 50 di Spotify Italia. Il brano è in vetta davanti a quelli dei vincitori Maneskin, presenti con Zitti e buoni, di Colapesce e Dimartino, Musca Leggerissima, e della coppia Fedez-Michielin, Chiamami per nome.

Tutti pazzi per Voce di Madame

Scritto da Madame e composto da Madame, Dardust ed Estremo, produttori del brano, 'Voce' è contenuta nell'album di esordio "Madame", che uscirà su etichetta Sugar il 19 marzo ed è già disponibile in pre order. "Voce - ha spiegato - Madame - è una canzone sulla ricerca dell'identità. È un invito a trovare la propria voce nel casino che ci circonda. È una preghiera, anche a me stessa".

Chi è Madame

Nata a Vicenza nel 2002, Madame a diciotto anni ha già conquistato tre dischi d’oro, uno di platino e duettato in featuring con Marracash, Negramaro (con cui ha collaborato nel brano Non è vero niente) e Ghali. Tra i suoi brani più noti, ricordiamo Sciccherie, Baby, Sentimi e Clito.

Poco dopo l'annuncio di esser stata reclutata nel cast di Sanremo 2021, la giovane artista ha condiviso uno scatto dell'infanzia su Instagram. "Vorrei prenderla in braccio - scrive della bambina che era - e dirle che tra 10 anni parteciperà al Festival di Sanremo con la sua canzone".

Madame è la nuova voce libera e sfrontata della musica italiana: usa un linguaggio inedito tra poesia e rap, gioca con la pronuncia e gli accenti delle parole, le assonanze e le metafore. E' diventata un elemento di rottura innovativo nella scena urban, grazie all'originalità del suo stile. Sta costruendo qualcosa di unico, dimostrando che non sono l’età né il genere a definire il talento di un artista.

E’ simbolo di una generazione fluida, in grado di sintetizzare in maniera personale temi ed influenze più disparate, riflettendosi in un specchio volutamente rotto nel quale scoprire ogni volta una nuova immagine di sé.