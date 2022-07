Mahmood annulla il concerto: "Brutta infiammazione alle corde vocali, dispiaciutissimo"

Mahmood ha annunciato di aver dovuto fermare il suo tour di concerti per problemi di salute. Lo ha fatto attraverso alcune storie Instagram, spiegando che a causare la decisione è stata un'infiammazione alle corde vocali che da qualche giorno gli causa problemi.

"Ciao a tutti ragazzi, sono dispiaciutissimo nel dirvi che purtroppo devo rimandare la data di Torre del Lago, prevista per martedì 26 luglio, al 7 agosto", ha spiegato ai fan il cantante "Ho passato le ultime settimane a cercare di guarire da una brutta infiammazione alle corde vocali. Per questo motivo dovrò stare a riposo fino a 2 agosto. Spero di rivedervi il più presto possibile". Il vincitore del Festival di Sanremo si è detto molto dispiaciuto per l'imprevisto e si è augurato di poter recuperare le date che al momento sono annullate: "Spero che Bellinzona e Iglesias siano recuperabili", ha proseguito riferendosi ai giorni del 29 e 31 luglio non ancora riprogrammate.

(Di seguito una delle storie di Mahmood)

"Saluti mia sorella al telefono?". Mahmood spiazzato al concerto

E proprio durante uno dei suoi ultimi concerti Mahmood è stato protagonista non solo per la sua voce, ma anche per un curioso fuoriprogramma. Una ragazza, infatti, ha interrotto l'artista 29enne mentre stava per presentare il prossimo brano al pubblico. "Saluti mia sorella?", gli ha gridato tenendo in mano il telefono. Lui ha risposto inviando i suoi saluti e il video del momento è diventato virale su TikTok.