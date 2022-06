Piovono critiche su Mahmood dopo il concerto di Radio Zeta: "Ma era ubriaco?"

Il concerto di Radio Zeta ieri sera a Roma, il Zeta Future hits live 2022, è stato un vero e proprio successo. Oltre al sold out, i biglietti sono stati venduti in pochi giorni, più di 30 artisti si sono passati il testimone sul palco. Fedez con Tananai, Mahmood e Blanco, Achille Lauro, Irama, Luigi Strangis, Rkomi, Tommaso Paradiso, Mara Sattei e molti altri.

A catalizzare l'attenzione non potevano che essere le due coppie del momento: Fedez e Tananai, Blanco e Mahmood. Fan in visibilio per aver avuto la possibilità di ascoltare dal vivo due delle canzoni più riprodotte del momento ovvero Brividi e La dolce vita. Se i primi hanno fatto parlare soprattutto per l'abbraccio che si sono scambiati, i secondi sono stati al centro di qualche critica sui social, in particolare Mahmood. Brividi non è una canzone semplice, ha molti falzetti, e quindi può succedere che non tutto fili liscio, ma ieri sera per molti Alessandro non ha cantanto bene e lo hanno scritto su Twitter.

Così tra un complimento e la felicità di molti di aver potuto ascoltare dal vivo la canzone ecco che si possono leggere alcune osservazioni poco piacevoli: "Mahmood ha completamente stonato stasera", Mahmood è ubriaco, "Mahmooh stasera senza voce date una benagol a quell'uomo", Dopo Sanremo deve essere successo qualcosa".

mahmood stasera senza voce date una benagol a quell'uomo #radiozetaFHL22 pic.twitter.com/F9mcpYhTRP — alis? ? will see eric nam (@T4ECAKES) June 9, 2022