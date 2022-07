Anche Mahmood contro Rhove: non accenna a diminuire la polemica intorno al rapper

Dopo i Pinguini Tattici Nucleari e Salmo anche Mahmood ha commentato lo sfogo che Rhove ha avuto durante un suo concerto, quando ha rimproverato il pubblico perché non era abbastanza coinvolto e non stava saltando. Durante un suo concerto il co interprete di Brividi ha voluto ringraziare i suoi fan per essere particolarmente attivi, per farlo però ha tirato in ballo proprio Rhove.

Cosa ha detto Mahmood al suo concerto

Durante il suo ultimo concerto, in un momento di pausa, Mahmood ha lanciato una frecciata a Rhove: "Ultimamente vedo in giro di gente che si lamenta di pubblici smorti, ma quello che dico è: se la gente non se move è colpa di chi sta sul palco, no? Voi raga questa sera siete stati pazzeschi". Una dichiarazione che forse non voleva essere prettamente polemica, ma dal momento che è sta rimbalzando ovunque sui social è possibile che la risposta di Rhove non si farà attendere troppo.

"se la gente non si muove è colpa di chi sta sul palco" abbiamo fatto un casino totale sta sera a San Severino! @Mahmood_Music pic.twitter.com/mtdJCOyTpn — Celeste Ningia (@celeste_ningia) July 15, 2022

Cosa aveva detto Rhove al suo concerto

La sfuriata di Rhove al suo concerto è stata ripresa da molti e il video è finito sui social, alzando un vero polverone. "Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a fine concerto. Non esiste che all'ultima canzone state fermi" si sente nel video, frase seguita poi da un'imprecazione, poi ancora: "Il concerto è finito e non avete ancora saltato un ca***. È un problema. Quindi bella per chi ha saltato, il resto divertitevi un po' di più".

Già dopo le prime critiche il rapper aveva dato la sua visione della situazione sottolineando che il live era "andato bene e l'ho finito cantando tutti i pezzi fino alla fine. Purtroppo pretendo tanto da me e vedendo un gruppo di persone che sotto al palco non mi dava segnali mi sono demoralizzato e ho detto quelle cose. Grazie a chi capisce e bella per tutto il resto dei ragazzi che stavano spaccando tutto. Ripeto, mi spiace per la gente che in prima fila sta col muso come se fosse un funerale. Shallatevi".