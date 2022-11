I Maneskin vincono gli American Music Awards e ritirano il premio in reggicalze: il video

Un altro ennesimo trionfo per i Maneskin, vincitori della categoria Favorite Rock Song con il brano 'Beggin' agli American Music Awards. Damiano, Ethan, Thomas e Victoria sono saliti sul prestigioso palco del Microsoft Theatre di Los Angeles in reggicalze, ringraziando tutti e portandosi a casa l'ennesimo riconoscimento internazionale. "Grazie a tutti è bellissimo. Prima di tutto voglio dire che per noi, come italiani, nessuno avrebbe mai pensato che avremmo potuto ritrovarci tra alcuni dei migliori artisti al mondo" ha dichiarato Damiano ritirando il premio, "Quindi per noi questo è meraviglioso e dobbiamo ancora realizzare. Non ci saremmo mai aspettati di vincere in questa categoria agli American Music Awards, contro questi artisti immensi".

I Maneskin hanno trionfato nella categoria migliore canzone rock con "Beggin'", battendo una concorrenza di altissimo livello: in lizza con loro, infatti, c'erano Foo Fighters ("Love Dies Young"), Imagine Dragons x JID ("Enemy"), Kate Bush ("Running Up That Hill (A Deal With God)") e Red Hot Chili Peppers ("Black Summer"). La band era inoltre candidata in altre tre categorie: miglior artista emergente (Dove Cameron), miglior gruppo (BTS) e miglior artista rock (Machine Gun Kelly).

I successi dei Maneskin

Per i Maneskin i prossimi mesi saranno ricchi di appuntamenti e forse di nuovi premi. Il 20 gennaio uscirà infatti il loro nuovo album "Rush" e la rockband è il corsa ai Grammy 2023 nella categoria miglior nuovo artista. I ragazzi dovranno vedersela coni Anitta Omar Apollo, Domi e JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg.

Intanto è già sold out il live del 24 luglio a San Siro e la band ha quindi raddoppiato le date-evento negli stadi con due nuovi appuntamenti: allo Stadio Olimpico di Roma il 21 luglio e a San Siro il 25 luglio.