Maneskin, Damiano e Thomas si baciano in diretta tv in Polonia: "L'amore non è mai sbagliato"

Maneskin show in Polonia. Durante un evento ripreso in diretta tv al quale hanno partecipato, Damiano David e il chitarrista Thomas Raggi si sono scambiati un bacio a favor di telecamere. Un gesto di sostegno alla comunità lgbt in un paese dove esistono addirittura delle "zone lgbt-free".

Subito dopo, Damiano ha parlato al pubblico, sommerso dagli applausi: "Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di farlo senza alcun timore. Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere chi ca..o vogliono. Grazie Polonia. L’amore non è mai sbagliato".

Il bacio gay dei Maneskin in diretta tv in Polonia: "Pari diritti per la comunità lgbtqia+"

La band ha poi condiviso sui social il video del bacio e il messaggio pronunciato dal frontman Damiano, rivendicando "pari diritti per la comunità lgbtqia+??‍?".

Equal rights for the LGBTQIA+ community ??‍?.

We think that everyone should be allowed to do this without any fear.

We think that everyone should be completely free to be whoever the fuck they want.

Thank you Poland, LOVE IS NEVER WRONG ? pic.twitter.com/dmbFukYQEK — ManeskinOfficial (@thisismaneskin) June 26, 2021

Sotto al posto su Twitter diversi i messaggi lasciati dai giovani fan polacchi dei Maneskin, colpiti e ispirati dal gesto di Damiano e Thomas. "Come polacco, non posso ringraziarvi abbastanza per quello che avete fatto in questo paese omofobo. Significa così tanto per noi qui, grazie", scrive un giovane. "Sono polacca e volevo solo dirvi grazie per quello che avete fatto sul palco della nostra tv nazionale. Vivere in Polonia è molto difficile e lo dico da donna queer e disabile. Dobbiamo lottare per ciò che è giusto", commenta un'altra.

I Maneskin erano tra gli ospiti della rassegna polacca, esibendosi con la canzone I want to be your slave, dove sono stati premiati dal cantante Michael Szpak per il Disco d'oro per il successo del brano sul mercato polacco.