Maneskin, un record dopo l'altro: primi nella classifica Hard Rock di Billboard negli Stati Uniti

I Maneskin proseguono la loro cavalcata verso il successo internazionale. Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 e la scalata delle classifiche internazionali e su Spotify, la band romana è finita ora in cima alla Hot Hard Rock Songs della rivista Billboard, con il brano I Wanna Be Your Slave, la stessa che li ha visti entrare nella Top Ten britannica.

Negli Stati Uniti il brano ha debuttato in classifica alla 23esima posizione lo scorso 5 giugno, salendo poi di settimana in settimana. Un risultato ottenuto anche grazie alla visibilità del brano su Tik Tok.

L'elogio del Nyt: "I Maneskin possono conqusitare il mondo?"

Negli Stati Uniti I Wanna Be Your Slave è salita in testa alla hit parade a tre settimane dalla sua uscita, con 2,3 milioni di streaming, in crescita del 44% rispetto alla settimana precedente secondo MRC Data. Risultati incredibili per la canzone dei Maneskin anche nella Global Excl. U.S.: 29,6 milioni di streaming e più di 2mila download al di fuori degli Stati Uniti.

Nelle scorse settimane, il New York Times ha dedicato un articolo alla band romana composta da Damian David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, chiedendosi: "Hanno vinto l’Eurovision. Possono conquistare il mondo?". Per il New York Times, anziché scomparire dalla scena come di solito accade agli artisti che vincono l’Eurovision una volta spenti i riflettori della manifestazione, i Maneskin sembrano invece destinati a consolidare la loro fama con ambizioni internazionali, anche grazie alla possibile collaborazione con un manager del calibro di Simon Cowell che succederebbe a Marta Donà con cui hanno di recente interrotto i rapporti.

Intanto in Italia i Maneskin sono al secondo posto della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana, dietro a San Giovanni, il giovane cantautore uscito vincitore dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.”Teatro dell’Ira Vol. I” dei Maneskin è in classifica da 14 settimane.