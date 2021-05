Maneskin, è record: la band è ai primi posti delle classifiche in oltre 30 paesi nel mondo

Per la prima volta dopo trent’anni un brano in italiano entra nella Top 20 in Uk. Continua la scalata di Zitti e Buoni

Dopo la storica vittoria all’Eurovision Song Contest 2021, i Måneskin, richiesti in tutta Europa e con già oltre 100.000 biglietti venduti per il tour, continuano a scalare le classifiche di tutto il mondo con Zitti e Buoni.

Il brano, già doppio disco di platino, si posiziona #17 nella UK Weekly Single Chart stabilendo un nuovo entusiasmante record: per la prima volta dopo trent’anni un brano in italiano entra nella Top 20 in Uk.



Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sbaragliano ancora una volta le classifiche: oltre 52 milioni di streaming per il brano dei record che, dopo essere stato il primo brano italiano su Spotify con più stream di sempre (con quasi 4 milioni di ascolti in 24 ore) nella global chart e più alta nuova entrata nella Top 10 Globale (al #9 posto), si riconferma ai primi posti delle classifiche di oltre trenta Paesi nel mondo.

I concerti nel mondo

Dopo la storica vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 con “Zitti e Buoni” (doppio disco di platino), i Måneskin, richiesti in tutta Europa, saranno nei più importanti Festival nell’estate 2022 e annunciano oggi le prime date previste al Rock Am Ring di Nürburg e al Rock Im Park di Norimberga (Nürnberg), festival attesissimi dal pubblico di tutta Europa sui cui palchi si sono esibiti i più grandi nomi della musica mondiale e che si svolgeranno dal 3 al 5 giugno. La prestigiosa lineup del 2022 include artisti del calibro di Green Day, Muse, Volbeat, Bullet For My Valentine, Lewis Capaldi e molti altri.