I Maneskin premiati con la Lupa Capitolina, poi l’annuncio: “Suoneremo al Circo Massimo"

Al lungo elenco di premi ricevuti in questi mesi dai Maneskin, si aggiunge adesso quello affettivamente più importante, la Lupa Capitolina, massima onorificenza della città di Roma che oggi è stata consegnata alla band reduce da successi internazionali. Questa mattina, nella Sala Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, la sindaca Virginia Raggi ha presieduto la cerimonia, conferendo a Damiano, Victoria, Ethan e Thomas anche la medaglia di Roma Capitale, coniata ogni anno il 21 aprile e dedicata quest'anno ai 150 anni di Roma Capitale.

"State strabiliando il mondo con la vostra musica Roma è orgogliosa di voi. State dando un esempio a tutti" ha affermato la sindaca che considera i Maneskin "una novità che è arrivata quando più ne abbiamo bisogno: a Sanremo la platea era vuota ma l'avete riempita con il vostro rock potente. Grazie a voi, Eurovision torna in Italia. Lasciatemelo dire: dal calcio alla musica l'Europa parla italiano, anzi un po' romano. Grazie davvero di non essere ne' zitti ne' buoni, complimenti ragazzi, andate avanti così".

I Maneskin annunciano concerto al Circo Massimo

L’importante cerimonia è stata anche l’occasione per i Maneskin di annunciare il loro concerto al Circo Massimo il 9 luglio 2022. "Abbiamo una bella sorpresa, anche per festeggiare questa onorificenza - ha detto Victoria, al fianco della sindaca di Roma Virginia Raggi dalle cui mani aveva ricevuto il premio - Il prossimo anno suoneremo al Circo Massimo". "Il 9 luglio", ha aggiunto Damiano seguito dal commento entusiasta di Raggi che ha ribadito l’orgoglio della città per i suoi talentuosi cittadini.

Chi è il nuovo manager dei Maneskin

Sempre in queste ore, a quasi due mesi dall’addio a Marta Donà, i Maneskin hanno annunciato il nome della società che farà da manager: si tratta della Exit Music Management, fondata da Fabrizio Ferraguzzo, produttore, A&R di Sony Music Italia, music director a X Factor. I musicisti, per ora, sono gli unici clienti di Exit Music Management; non sono noti i dettagli della collaborazione col gruppo.