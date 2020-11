Coronavirus, Victoria e Damiano dei Maneskin positivi: “Dobbiamo tenere duro”

Victoria e Damiano, membri della band Maneskin, sono risultati positivi al coronavirus. Ad annunciarlo sono stati gli stessi musicisti del gruppo romano lanciato nel 2017 da ‘X Factor’ con un post sui social che ha rimarcato l’importanza del rispetto delle norme anti-Covid.

“Ieri abbiamo fatto i test e due di noi, Vic e Damiano, sono risultati positivi. Al momento stiamo tutti bene e naturalmente in isolamento”, si legge su Facebook: “Abbiamo deciso di condividere con voi questa notizia per ribadire ancora una volta l’importanza del rispetto delle misure indicate dagli esperti perché, come abbiamo provato anche noi sulla nostra pelle, basta nulla per essere contagiati. È un momento difficile ma dobbiamo tenere duro tutti quanti. Rimanete distanziati e usate le mascherine. Noi vi abbracciamo e continuiamo a scrivere musica, da casa”.

La band, composta dal cantante Damiano David, la bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Ragg e il batterista Ethan Torchio, ha fatto il suo ritorno sulle scene lo scorso 30 ottobre con il singolo "Vent'anni", a distanza di due anni dall'album d'esordio "Il ballo della vita". Il 5 novembre scorso i Maneskin sono stati ospiti di X Factor 2020, il cui conduttore Alessandro Cattelan resta ancora assente dallo show di Sky per essere anche lui risultato positivo al coronavirus.