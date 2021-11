Cugini di Campagna VS Maneskin, interviene Renzi

Difficile stabilire se è più esilarante la polemica lanciata dai Cugini di Campagna, che accusano i Maneskin di copiare i loro look, o Matteo Renzi che la commenta e prende le parti della rockband romana, protagonista a Las Vegas dell'ultimo concerto dei Rolling Stones.

Il leader di Italia Viva, nella sua enews, si congratula con Damiano&Co per gli straordinari risultati che stanno raggiungendo in tutto il mondo e getta acqua (o benzina, dipende dai punti di vista) sul fuoco acceso dal gruppo anni '70: "Non avrei mai immaginato di vedere i Maneskin aprire un concerto dei Rolling Stones e infiammare una platea entusiasta. Con Mick Jagger che li saluta: 'Grazie ragazzi!'. Dalle strade di Roma al palcoscenico planetari - commenta Renzi - la storia di questi artisti è un messaggio di speranza per chi crede ancora nella forza dei sogni. Dopo di che, sorridiamo: gli unici che fanno polemica coi Maneskin in questo periodo sono i Cugini di Campagna".

L'accusa dei Cugini di Campagna

Dopo il concerto di Las Vegas, i Cugini di Campagna hanno condiviso su Instagram il loro disapppunto sul dettaglio degli abiti ispirati alla bandiera americana, che, a loro dire, sarebbero stati copiati proprio da precedenti look sfoggiati dal gruppo cult italiano. "I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stones, imitando, nel vestire I cugini di campagna. Basta copiare i nostri abiti" si legge nel post, a corredo di uno scatto che mette a confronto l'outfit a stelle e strisce indossato da Damiano David e da Nick Luciani. 'Preoccupati' per le accuse, i Maneskin hanno fatto un altro colpaccio, ieri sera, ospiti di Ellen DeGeneres nel suo ambitissimo show.