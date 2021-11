I Cugini di Campagna contro i Maneskin: "Basta copiarci"

L’esibizione dei Maneskin in apertura dello show dei Rolling Stone a Las Vegas ha suscitato enorme entusiasmo in tutto il mondo. La grinta e l’energia dimostrati ancora una volta sul palco della città americana ha confermato un successo in continua ascesa per la band romana acclamata dai fan che sui social hanno tributato il loro plauso. Nelle ultime ore, tuttavia, c’è stato chi ha avuto qualcosa da obiettare sul gruppo musicale… E non certo per l’innegabile talento di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, quanto per il look sfoggiato durante la performance.

A fare emergere un certo disappunto sul dettaglio degli abiti ispirati alla bandiera americana sono stati i Cugini di Campagna che, a loro dire, sarebbero stati copiati proprio nella scelta dei vestiti sfoggiati sul palco dell'Allegiant Stadium.

"I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stones, imitando, nel vestire I cugini di campagna. Basta copiare i nostri abiti", si legge sulla pagina ufficiale del gruppo italiano tanto celebre negli anni Settanta, a corredo di uno scatto che mette a confronto l’outfit a stelle e strisce indossato da Damiano David dei Maneskin e da Nick Luciani dei Cugini.

Il dubbio che possa trattarsi di una battuta ironica o di reale fastidio resta, ma intanto centinaia sono gli utenti che stanno commentando l’osservazione con una grande dose di ironia.

Se è un fake, non ditemelo: voglio continuare a vivere in un mondo in cui i cugini di campagna dissano i #maneskin pic.twitter.com/eFn4FmiCe3 — Toni ? (@toniknd) November 7, 2021