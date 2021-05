I Maneskin vincono il premio per il miglior testo all'Eurovision Song Contest

A 'Zitti e buoni' l'Eurostory Best Lyrics Award 2021. La band romana è tra i favoriti per la finale della competizione europea. Su Instagram il ringraziamento ai fan e l'invito a votarli: "Cambiamo la storia"

In attesa di salire sul palco per l’esibizione finale dell'Eurovision Song Contest 2021, i Maneskin portano già a casa il premio per il miglior testo. L'Eurostory Best Lyrics Award 2021 è infatti andato a "Zitti e buoni", la canzone del gruppo romano che ha vinto il festival di Sanremo 2021.

Il premio è assegnato dal 2016 dal portale olandese Eurostory, con una giuria internazionale di esperti composta da 60 scrittori, giornalisti, editors, cantautori, traduttori ed ex partecipanti all’Eurovision Song Contest provenienti da 17 paesi (pari al 75% dei voti) e più di 40mila lettori di Eurostory.nl che hanno votato online.

Nella motivazione, la giuria ha scritto: "'Zitti e buoni' è una canzone insolente con immagini molto evocative. Le metafore nel testo sono ben scelte e ti parlano costantemente. Non è una canzone carina e quindi le immagini non sono gradevoli, ma volutamente inquietanti. ‘'Zitti e buoni' è un grido crudo degli outsider di questa falsa società".

I Maneskin sono stati poi intervistati dal portale. Damiano David, frontman della band e autore dei testi, ha commentato: "Questo è il primo premio che vinco come autore nella mia vita, non lo dimenticherò mai. Lo metterò sopra al mio televisore". A fianco lui, la bassista Victoria De Angelis, che ha spiegato il senso della canzone: "Il verso 'La gente purtroppo parla. Non sa di cosa parla' rappresenta il vero messaggio del brano, che è appunto non dare importanza a quello che gli altri pensano di te".

I Maneskin tra i favoriti all'Eurovision Song Contest

La band romana è tra i favoriti per la vittoria. "E un po' ci stiamo credendo", dicono da Rotterdam. "Siamo emozionati e contenti, non vediamo l'ora che arrivi domani: è un evento enorme e un'occasione importante per rappresentare l'Italia", le parole di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi. "Portiamo un pezzo controcorrente e siamo contenti del risultato che abbiamo avuto e per aver mantenuto il testo della canzone in italiano - aggiungono - Non crediamo di avere una ricetta, la forza comunicativa che abbiamo deriva dal fatto che siamo quattro amici che suonano. Siamo autentici e sinceri e ci divertiamo. Sapere che il pubblico percepisce la nostra energia ci fa venire voglia di tornare in concerto. L'unione, l'amore per la musica e la voglia di ricominciare, sono il messaggio per un nuovo inizio. Qui a Rotterdam c'è una gioia diffusa fra tutti coloro che lavorano a questo evento, non solo nel pubblico, non sentiamo la competizione ma soltanto una bella emozione".

I Maneskin dalle strage di Roma all'Eurovision, il ringraziamento ai fan

Su Instagram, alla vigilia della finale, la band ha convidiso una foto di qualche anno fa, quando prima del successo suonavano per le strade del centro di Roma, ringraziando i fan e invitando a votarli alla competizione. “Dalle strade di Roma, al grande palcoscenico dell’Eurovision. È incredibile ed è tutto grazie a voi. Domani (oggi, ndr) abbiamo bisogno del vostro sostegno, il nostro numero per le votazioni è il 24. Cambiamo la storia”.