Maneskin per Gucci, la nuova campagna

L'anno d'oro dei Maneskin prosegue. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo, trionfato all'Eurovision e sbancato le chart di tutto il mondo, la band romana ha posato per la nuova campagna Gucci Aria, ideata da Alessandro Michele.

La campagna

Una campagna pensata per catturare l'impeto rivoluzionario e gioioso dell'eros, come forza creativa dietro l'immaginario contemporaneo. Dietro la macchina fotografica due celebrità come Mert e Marcus, con Christopher Simmonds art director. Tutto questo con il mondo ai piedi dei Maneskin, attesi il 25 settembre a Londra per prendere parte al Global Citizen Live Festival. Partiti da Roma come suonatori di strada, i Maneskin non conoscono davvero più confini.

Il boom radio

Secondo i dati raccolti dalla britannica Radiomonitor – la società leader del settore che rileva l’airplay radiofonico in oltre 90 Paesi del mondo – i loro singoli sono infatti in onda su migliaia di emittenti divise fra Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Colombia, Rep. Ceca, Danimarca, Rep. Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Nigeria, Olanda, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, UK, Ungheria, Uruguay, Venezuela e Zimbabwe. Prendendo in esame i dati delle classifiche airplay dei vari Paesi, il singolo "Beggin" si trova attualmente in Top 40 negli Stati Uniti, in Top 10 in America Latina e nella top 100 europea insieme a "I Wanna be Your Slave".

Solo nell'ultima settimana, la loro cover di 'Beggin' è stata il 4° brano più ascoltato al mondo su Spotify, con 32,620,597 streams. E ora, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio puntano anche al mondo moda.