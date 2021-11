Maneskin, i Cugini di Campagna tornano alla carica: il messaggio "cantato" in diretta tv

I Cugini di Campagna non mollano e tornano alla carica rivendicando in tv la forza di una popolarità “offuscata” dai Maneskin. Dopo gli appunti scritti sui social, stavolta la band musicale fondata negli anni Settanta ha utilizzato il canale televisivo di Rai1 per ripercorrere la vicenda di personaggi copiati nel look da giovani artisti in auge. Ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, i musicisti hanno precisato che sono stati i loro designer ad imitare i loro outfit, non i tre cantanti Damiano, Vittoria, Thomas e Ethan, a cui hanno augurato ancora tanta fortuna.

Poi il racconto secondo cui i loro look sarebbero gettonatissimi dai Maneskin, appunto, ma non solo: “Dopo il caso non li abbiamo sentiti, ma milioni dei loro fan ci hanno contattato. Noi abbiamo bloccato tutti, blocchiamo tutti compresa Lady Gaga, anche lei quattro anni fa ha copiato un nostro outfit”. Infine, la performance che ha disteso gli animi: una versione a cappella modificata di Marlena come messaggio per i Maneskin e la loro personalissima versione di Zitti e buoni.