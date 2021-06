I Maneskin scaricano la storica manager: "Ho il cuore spezzato"

Aria di novità in casa Maneskin. La rockband romana, che dopo aver trionfato all'Eurovision è schizzata in vetta alle classifiche mondiali, non si rifà il look - che si è dimostrato più che vincente, come le loro canzoni - ma fa qualche 'ritocchino' all'entourage.

Marta Donà, manager del gruppo, è stata mollata dopo quattro anni di onorata carriera, come fa sapere su Twitter. Una decisione del tutto inaspettata per lei, che scrive: "Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili, pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi". Nessun astio nei loro confronti, dunque, anche se dalle sue parole si capisce benissimo che lei avrebbe continuato a camminare al loro fianco, come ha fatto egregiamente finora. Se però non è lei a usare parole di condanna, ci pensa più di qualche follower: "Non voglio fare polemica, ma la riconoscenza... L'abbiamo lasciata chissà dove. Per me, una cosa così, è impensabile. Non ce la farei mai". Altri, invece, polemizzano: "I rapporti di lavoro non sono rapporti familiari e loro hanno diritto di essere liberi nelle loro scelte senza il senso di colpa di 'aver spezzato il cuore agli altri'". E ancora: "La non professionalità la vedo anche da parte sua nel voler rendere puramente sentimentale quel che è (soprattutto) anche un rapporto lavorativo".

Quali siano i motivi di questa scelta resta un mistero, così come ancora non si sa se i Maneskin abbiano già trovato un nuovo manager, oppure se proseguiranno da soli. E' evidente, però, che per loro è iniziato un nuovo capitolo.