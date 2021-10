I Maneskin nudi, le foto social per lanciare il nuovo singolo Mammamia

Dopo aver sbancato il tour europeo, andato sold out in appena 48 ore, i Maneskin preparano il ritorno in radio con Mammamia, nuovo singolo in uscita l'8 ottobre. Per lanciare il brano la band romana si è denudata, letteralmente, sui social.

Senza veli

Senza veli e con delle stelline a coprire le parti più intime, i Maneskin hanno mandato in visibilio i fan, che da tempo hanno ormai travalicato i confini nazionali. Su TikTok Damiano ha 'spoilerato' alcuni parti del brano in arrivo, che sarà ancora una volta in inglese. "Vuoi toccare il mio corpo, non ti è permesso. Vuoi occuparti di me, ma sono un po' troppo. Darò fuoco a tutto il posto perché sono troppo caldo", canta David, per poi lanciare una stoccata ai francesi, che accusarono la band di aver fatto uso di droga durante la finalissima dell'Eurovision 2021. "Vuoi arrestarmi, ma ci stiamo solo divertendo . Giuro che non sono ubriaco e non mi drogo, mi chiedono perché sono così caldo? Perché sono italiano".

Il nuovo singolo

Singolo che potrebbe tornare a sbancare le chart internazionali, quello dei Maneskin, già campioni di streaming con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.