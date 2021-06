Maneskin inarrestabili: le lodi del NY Times che indica Simon Cowell, creatore di X Factor, come possibile manager

"Hanno vinto l'Eurovision. Possono conquistare il mondo?": l’interrogativo sul successo inarrestabile dei Maneskin si leva dall’articolo che il New York Times ha dedicato alla band romana, protagonista di un 2021 che fino ad ora ha visto inanellare una serie di straordinari trionfi.

Prima il Festival di Sanremo, poi la vittoria all'Eurovision con il brano Zitti e Buoni (Shut Up and Behave, traduce il NYT) che è approdato nella Top 10 globale di Spotify: con oltre 100 milioni di streaming, il quartetto composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio detiene un record assoluto per un gruppo italiano, elogiato dalla testata americana che ne ripercorre la carriera, dagli inizi all'avventura ad X Factor fino alla definitiva consacrazione.

Il NYT aggiunge anche che mentre di solito gli artisti che partecipano all’Eurovision scompaiono dalla scena appena la manifestazione finisce, i Maneskin continuano a costruire una fama che non conosce declino e mira ad ambizioni che vanno al di là dei confini italiani anche grazie alla possibile collaborazione con un manager del calibro di Simon Cowell che succederebbe a Marta Donà con cui hanno di recente interrotto i rapporti.

Maneskin, the Italian rock band that won Eurovision, has found fans around the world since its powerhouse performance at the competition in May.



