I Maneskin in "paPillon" sfottono il senatore leghista di fronte all'America

"Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon". Così Damiano David, frontman dei Maneskin, replicava alle critiche ricevute dal senatore leghista Simone Pillon per il look sfoggiato in occasione degli Eurpean music Awares 2021 ("maschietto in culottes", lo aveva definito). E ieri, in occasione degli American Music Awards, ha tenuto la parola. Eccoli, sul Microsoft theatre di Los Angeles, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas in smoking e papillon.

Non è arrivato l'ennesimo premio per la band romana - lanciatissima all'estero dopo il trionfo all'Eurovision Contest 2021 - ma l'esibizione sulle note di Beggin (il brano era tra i cinque finalisti nella categoria "canzone del momento") è stata comunque apprezzatissima dal pubblico e l'occasione è stata ghiotta per replicare al leghista Pillon. Il gruppo romano ha sorpreso gli spettatori americani con un look molto anomalo per una rock band: smoking e papillon per tutti, una novità rispetto agli outfit trasgressivi a cui i quattro ci hanno abituati.

Il precedente

Il Botta e risposta social tra l'esponente leghista e Damiano David risale alla scorsa settimana, subito dopo la premiazione dei Maneskin a Budapest come band rock dell'anno "I Maneskin a Budapest, davanti a un impettito presentatore in kilt (deve aver confuso gli Scoti con gli Ungari), con tanto di performer (maschietto) in culottes e giarrettiere, ricevono gli MtvEma", aveva scritto Pillon. Su Instagram, la lapidaria replica di Damiano David: "Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon". E così è stato.