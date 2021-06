La Lettonia sceglie i "sosia" dei Maneskin per lo spot delle mozzarelle: la foto è virale

Evidentemente quelli originali costavano troppo. E così un brand di mozzarelle, in Lettonia, ha deciso di ricorrere ai sosia dei Maneskin per sponsorizzare i propri prodotti. Il risultato, esilarante, è diventato presto virale in rete ed è figlio del grande successo che la band romana sta avendo oltre i confini italiani.

La trovata pubblicitaria il Lettonia

La pubblicità delle mozzarelle Formagia sta facendo il giro di Twitter: da sinistra verso destra, riuniti attorno ad una tavola imbandita con una pizza (il più classico dei clichè quando si parla del Belpaese), vediamo la versione lettone di Thomas Raggi, Victoria De Angelis, Damiano David e Ethan Torchio."Tik labi ka Italija", letteralmente "Buono come in Italia", è la didascalia a corredo.

In occasione dell'Eurovision Song Contest, competizione musicale che ha consegnato al successo estero i musicisti italiani, la Lettonia ha assegnato all'Italia ben otto punti, attestandosi quindi come una delle nazioni utili a favorire la vittoria del brano Zitti e Buoni. E così il marchio alimentare ha deciso di celebrare la fama acquisita nel paese dai giovani romani con una trovata pubblicitaria ad hoc.

Il successo all'estero dei Maneskin: sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo

Intanto, il successo dei Maneskin prosegue in giro per il mondo. La vittoria all'Eurovision è stata solo l'inizio dell'ascesa. Tanti i riconoscimenti che la band sta conquistando settimana dopo settimana: dopo i primi posti conquistati nelle classifiche di oltre trenta paesi, i concerti in programma oltre confine, le lodi del New York Times (e la possibilità di arruolare come manager Simon Cowell, potentissimo creatore di X Factor), ieri i quattro sono diventati ufficialmente gli artisti italiani più ascoltati al mondo con oltre 22 milioni di ascoltatori su Spotify nell'ultimo mese.