Maneskin, il tour europeo sold out in 2 ore

Due ore appena per sbancare Inghilterra, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Francia, Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Paesi Bassi, Ucraina, Russia, Estonia. Il tour europeo dei Maneskin, che tra il 6 febbraio e il 14 marzo visiteranno 13 Paesi in 16 tappe, è andato sold out a tempo di record. In 120 minuti tutti i biglietti a disposizione sono stati acquistati, ribadendo la popolarità internazionale raggiunta dagli ultimi vincitori del Festival di Sanremo e dell'Eurovision.

Numeri da record

Un successo annunciato visti i numeri rastrellati da Damiano & Co. negli ultimi mesi: oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify per la band, nata ad X Factor e decollata nel 2021. La scorsa settimana i Maneskin hanno rappresentato l'Italia insieme ad Andrea Bocelli sul palco parigino dell'evento Global Citizen, visto da un miliardo di persone in streaming.

Tour italiano

I Maneskin si esibiranno anche in Italia, sia quest'inverno che il prossimo anno, per la prima volta nei principali palazzetti in tredici date, comunque tutte sold out. Gran finale sabato 9 luglio 2022 con il concerto di Roma al Circo Massimo, realizzato in collaborazione con Rock In Roma. Per una band che fino a pochi anni fa si esibiva in Via del Corso, rastrellando monetine dai passanti, un exploit senza precedenti.