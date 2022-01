Il covid ferma i Maneskin: tour rinviato

L’emergenza sanitaria ha costretto i Maneskin a posticipare il tour mondiale. È la seconda volta che accade e il gruppo, che ha annunciato la sofferta decisione con un video via Instagram, era molto dispiaciuto: magra consolazione i concerti all’aperto si terranno tutti. Confermati quindi gli show al Circo Massimo, Arena di Verona, Lignano Sabbiadoro e i Festival, compreso il Coachella.

“Abbiamo lavorato molto per questo tour ed eravamo pronti a partire ma, sfortunatamente, negli ultimi giorni abbiamo ricevuto delle brutte notizie riguardo la capienza dei vari locali” dice Damiano nel video.

“Non possiamo garantire tutti i concerti perché ogni paese ha le proprie regole e dobbiamo necessariamente attenerci a queste per poter svolgere i nostri live in totale sicurezza per tutti”. La band ancora non ha annunciato le nuove date, che hanno assicurato, però, arriveranno “il prima possibile e non oltre il 1 marzo 2022”.

Il messaggio si è concluso con “Grazie per la vostra pazienza e per il vostro supporto, siamo tutti insieme dentro a questa situazione. Dobbiamo resistere e vi giuriamo che torneremo e sarà ancora meglio. Vi amiamo!”.